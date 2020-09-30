شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ نواف الأحمد يؤدى اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الأمير الكويتى الجديد اليمين الدستورية خلال الساعات المقبلة، ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، فإنه فى جلسة خاصة وتاريخية سوف يؤدى الشيخ نواف الأحمد اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال "استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحاً، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة الـ60 من الدستور".

ووفقا للصحيفة، سبق اللقاء انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء نادى خلاله الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد "بما عرف عنه من حكمة، وعفة، وإخلاص، وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها".

ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، الذى أصبح الأمير الـ16 للكويت، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسئولية، شاغلاً خلالها العديد من المناصب المهمة.

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واختير الشيخ نواف الأحمد ولياً للعهد عام 2006، بإجماع من أفراد الأسرة الحاكمة؛ نظراً لما يتمتع به من شعبية واسعة فى الأسرة ولدى مختلف فئات المجتمع، حيث عرف بحسمه وتواضعه وحبه للعمل والإخلاص فيه بعيداً عن الأضواء.

ويعد أحد مؤسسى الكويت الحديثة إذ ساهم مع الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فى إرساء دعائم الدولة وشارك فى عمليات النهضة والبناء التى شهدتها البلاد عقب الاستقلال.

ولا ينسى الشعب الكويتى الدور الكبير الذى أدَّاه الشيخ نواف الأحمد حين قاد الأجهزة الأمنية خلال توليه وزارة الداخلية بين عامى 2003 و2006، لتنظيف البلاد من المقاتلين المتطرفين، والقضاء على الإرهاب.

وترك بصمات واضحة فى كل المناصب التى تقلدها، وتعددت إنجازاته فى وزارات الدفاع والداخلية والشئون والحرس الوطى وغيرها من المواقع، وهو ما أهله ليكون مسئولاً ناجحاً وقائداً حكيماً بارزاً.

ويحظى الأمير الجديد على الصعيد الإقليمي بمكانة رفيعة لدى قادة دول مجلس التعاون نظراً لما يتمتع به من رؤية ثاقبة وبعد نظر، لاسيما وهو المؤمن دائماً بوحدة الصف والإجماع العربى.