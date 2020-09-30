74% من القراء يؤيدون تكثيف حملات الدولة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 74% من قراء الخليج 365 المشاركين في استطلاع بشأن حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية، مقترحات تكثيف الحملات الفترة المقبلة. وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في الحملات التي تنادي بالتوعية بخطورة الكثافة السكانية، وجاءت الأغلبية بالموافقة بنسبة 74% من المشاركين، فيما رفض 26% زيادة الحملات.

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