أخبار مصر | تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاربعاء الموافق 30 سبتمبر ٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

واوضحت الهيئة أن هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية



متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

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متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: - القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة - أسيوط أسوان مدة 30 دقيقة ثالثًا: خط بنها بور سعيد



متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط