شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قانونيه ضد محال غير مرخصه ومخالفات في كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الأجهزة التنفيذيه بمجلس مدينة كفر شكر بحصر المحلات والاشغالات وحالة النظافة العامة بالشوارع الجانبية بكفرشكر. وقامت حمله أشرف عليها مصيلحى جمال نائب رئيس المركز والمدينة بالمرور على شارعى المدرسة الثانوية وبنك التنمية والائتمان الزراعي وتبين من خلال المتابعة وجود بعض المحلات الغير مرخصه والمخالفات وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة وقال اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة أن حملات النظافة العامة وحصر المحلات التجارية والصناعية والتفتيش على الرخص ومتابعة مدى تنفيذ القانون والاشتراطات الممنوحة مستمرة داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة لتنفيذ القانون وخدمة وراحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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