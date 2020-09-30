شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. استمرار الاجتماعات الأمنية والعسكرية بين الأطراف الليبية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث، وسط إجراءات امنية مشددة تتواصل اليوم الاربعاء بأحد فنادق الغردقة الشهيرة الاجتماعات بين وفود أمنية وعسكرية من ليبيا ، لعقد جلسات حوار لتأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت،و إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا ووضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة، وتأمين المواقع النفطية.

يشارك في الاجتماعات قادة عسكريون، وأمنيون تابعون للجيش الوطني ولحكومة الوفاق، وعدد من أمراء الحرب في بعض المدن الليبية وخصوصاً مصراته

ومن المقرر ان تختتم الاجتماعات غدا الخميس المقبل.