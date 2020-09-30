شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. البحر الأحمر تبدأ تلقي طلبات العضوية الجديدة للنادي الاجتماعي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبدأ محافظة البحر الأحمر غدا الخميس تلقي طلبات العضوية الجديدة للنادي الاجتماعي لاستقبال أعضاء جدد ويستمر التقديم حتى منتصف الشهر نفسه، وحددت قيمة الاشتراك للأعضاء الجدد وحددت بثلاثة فئات. وقررت محافظة البحر الأحمر رسوم الإشتراك على الفئة الأولى 5620 جنيها، وتشمل الموظفين بالحكومة والفئة الثانية 7840 جنيها، وتشمل غير الموظفينبالحكومة والفئة الثالثة 11860 وتشمل رجال الأعمال والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال. وطالب المئات من اهالي مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر بااموافقة على تطبيق نظام سظاد الرسوم لالتقسيط لمراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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