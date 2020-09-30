شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن منطقة زرزارة بالغردقة للصيانة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي، الأربعاء، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، وذلك لصيانة المحولات الدورية، لعدم حدوث فصل مفاجئ بالتيار.
وأضاف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان له أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن امتداد السلام، مخازن الرشيدى والمنطقة المحيطة بها، ومنطقة زرزارة وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
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