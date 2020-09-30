شكرا لقرائتكم خبر عن «زهقت منها».. اعترافات الأجبني قاتل زوجته المصرية بالشاكوش وسر ليلة الجمعة (القصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تحقيقات نيابة مرسى مطروح التى أجراها المستشار محمود عبدالعظيم، وكيل نيابة مرسى مطروح، مع «فاميد .ح» الشهير بـ«حسين أبو عمار» الأجنبى الذي يتبع دولة جويانا، إحدى دول أمريكا الجنوبية، والذى تم توجيه الإتهام له بقتل زوجته المصرية «غالية .ر» أثناء نومها بـ«الشاكوش»، في منزلهما في مدينة سيوة التابعة لمحافظة مطروح عن مفاجآت.

وقال المتهم أنه اختار ليلية الجمعة لتنفيذ جريمته بعدما عزم على ذلك طيلة الأسبوع حتى يصلى عليها الجمعة عدد كبير من المصلين، وأنه قرر التخلص منها لأنه «زهق منها» حسب قوله.

وأثارت الجريمة رجة في مجتمع أهالى سيوة التى يُطلق عليها الأرض الطيبة، والتى عاش فيها الأجنبى وزوجته المصرية على مدار سنوات باعتبار أن جرائم القتل غريبة على المجتمع السيوى.

وتعتبر هذه الجريمة هي أول جريمة قتل تشهدها واحة سيوة التي يفتخر أهلها بأن يطلقوا عليها اسم «الأرض الطيبة»، وكانت صدمة للأهالى وقوع جريمة قتل على أرض سيوة.

وكانت تحريات الرائد محمد عبدالقادر، رئيس مباحث قسم شرطة سيوة، توصلت إلى أرتكاب الزوج لجريمة قتل زوجته المصرية بعد إبلاغ السيدات «مغسلات» المتوفية أزواجهم بوجود أثار دماء على رأس المتوفية، فأبلغوا الشرطة، واعترف الزوج أمام النيابة بقتل زوجته بالشاكوش أثناء نومها.

قامت النيابة العام بانتداب خالد مسلم، المحامى، لحضور التحقيقات مع المتهم وقت الإعتراف بارتكاب الجريمة، وقرر المحامى بعد اعتراف المتهم التخلى عن الدفاع عن المتهم والإنسحاب من القضية.

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