شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيضان النيل.. المنوفية تحصر الأضرار وقياس منسوب القليوبية واستعدادات بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غرفت العديد من أراضى طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب مياة نهر النيل بفرع رشيد في محافظة المنوفية، وتلفت المحاصيل في 3 مراكز بالمحافظة وهى مركز السادات ومنوف وأشمون وتضررت عدد من منازل الأهالى بالمنطقة وغرقت بعض الطرق المؤدية الى ٣جزر وهم جزر أبو نشابة ودرانة وحزى في المنوفية، وقامت إدارة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية بقياس منسوب نهر النيل، بينما قامت محافظة البحيرة بعمل اجتماعات دائمة تحسبًا لفيضان النيل.

ووجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بانشاء ممشى ترابى يربط جزيرة أبو نشابة بقرية أبو نشابة بعد غرق الطريق القديم، وقامت الوحدة المحلية بالتعاون مع الاهالى بردم الطريق ورفع منسوبه، وقرر محافظ المنوفية أيضًا حصر المساحات المتضررة وأعداد المتضررين والمحاصيل المنزرعة من إرتفاع منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد لتعويض المزارعين والتخفيف من معاناتهم.

أراضى طرح النهر الغارقة فى أبو نشابة التابعة للسادات فى المنوفية

وتفقد محمد موسى، نائب المحافظ، عدد من القري والعزب المتضررة المتضررة من ارتفاع منسوب المياه لبحث سبل تقديم أوجه الرعاية للمواطنين المضارين، وزار عزبة دلهمو البحرية والقبلية التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية لتحديد حجم الأضرار على الطبيعة المترتبة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

طريق أبو نشابة فى السادات الجديد فور الانتهاء من تعليته - صورة أرشيفية

وقال نائب المحافظ أنه تم الإنتهاء من حصر الزراعات المتضررة نتيجة إرتفاع منسوب مياه نهر النيل، وسيتم صرف التعويضات للمتضريين قريبًا، مضيفًا بأنه سيتم تسكين الأهالى المتضريين وتوفير مسكن بديل لهم، موجهًا المواطنين بسرعة الإخلاء الفورى لأماكن طرح المهر حرصًا على أمنهم وسلامتهم.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء ممشى ترابى فى جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات لتيسير الحركة المرورية لأهالي الجزيرة، مشيرًأ إلى أنه سيتم حصر شامل لجميع الزراعات الموجودة بالمنطقة ومساحتها وإعفاء المزارعين من الإيجار، وكذلك سيتم حصر المبانى المضارة لبحث إمكانية تعويض المضارين وتخفيف العبئ والمعاناة عنهم.

أراضى طرح النهر الغارقة فى أبو نشابة التابعة للسادات فى المنوفية

وزف نائب المحافظ بشرى لأهالى قرية أبو نشابة بأنه سيتم رصف طريق مدخل جزيرة أبو نشابة خلال العام المالى الحالى تيسيراً على المواطنين وذلك خلال جولته بجزيرتي جزي ودرانة التابعتين لمركز منوف.

وفى القليوبية قال المهندس أشرف درويش، مدير إدارة رى القناطر الخيرية بالقليوبية، بأنه يتم إجراء القياسات اليومية لفرعى النيل والترع الرئيسية والرياحات، لضبط المناسيب وتصرفات المياه في النهر والترع الرئيسية مشيرًا إلى قياس تصرف الرياح البحيري والرياح الناصرى استعدادًا لموسم الأمطار والسيول.

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وتقوم المراكز الواقعة على نهر النيل في محافظة البحيرة، بعقد غرف عمليات بصفة دائمة تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تحسبًا لفيضان النيل وغرق أراضى طرح النهر.