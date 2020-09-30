حملة لازالة الإعلانات غير المرخصة ولافتات الدعاية للنواب بكفر شكر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الأجهزة المحلية بديوان عام مجلس مدينة كفر شكر، بحملة استهدفت إزالة جميع الاعلانات الغير مرخصة بالطرق والشوارع تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة. كما تم رفع ثلاثون لافتة دعائية بعددا من الطرق والشوارع والميادين خاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس الشيوخ وآخرين. وقال رئيس المدينة إنه من يرغب في وضع اعلان يتوجه بطلب رسمى إلى مقر الوحدة المحلية التابعة لها لاتخاذ الاجراءت القانونية حيالها والعمل بصفة رسمية حتى لا يعترضه أحدا يسبب مخالفته القانون المنظم لذالك حفاظا على حقوق الدولة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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