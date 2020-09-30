شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. نظر ثانى جلسات محاكمة سيدة المحكمة والحكم على مجدى عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر العديد من الدعاوى الهامة، ولعل أبرزها نظر ثانى جلسات محاكمة "سيدة المحكمة"، والحكم على مجدى عبد الغنى فى دعوى الميراث، ونظر استئناف محمد رمضان على حكم حبسه بتهمة سب الطيار أبو اليسر.

محاكمة "سيدة المحكمة"

تنظر محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، اليوم الأربعاء، محاكمة المستشارة نهى الإمام فى اتهامها بالتعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة".

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

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استئناف محمد رمضان على حكم حبسه بتهمة سب الطيار أبو اليسر

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقى تأجيل استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر.

كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

الحكم فى استناف مجدى عبد الغنى على حبسه سنة بسبب ميراث أقاربه

تنطق محكمة جنح مستأنف الدقى بحكمها فى الاستئناف المقدم من كابتن مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.

كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وأخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.