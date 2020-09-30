شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات أكتوبر اعتبارا من غد الخميس، بجداول منظمة لمنع التكدس أمام المنافذ، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أكد أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الخميس والأحد الموافق الأول و الرابع و الصرف للشريحة الثانية و البالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الاثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الأربعاء و الأحد الموافق السابع والحادى عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر.

وأوضح أن الحكومة تسعى الى "رقمنة " نظام التأمين الاجتماعى ، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أى خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفى للعاملين فى الهيئة، ورفع كفاءة العاملين فى الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا الى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع فى التغطيات التأمينية.