شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد ضوابط مجموعات التقوية.. وتؤكد: اختيارية بمقابل مادى مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب فى المدارس، أثناء العام الدراسي 2020،2021، وهى كالأتى..



- تنظم مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية



ـ يحصل الطالب على مجموعات بمقابل مادي مناسب



ـ تهدف المجموعات إلى تحسين مستوى الطلاب الدراسي



- تكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع



ـ يجوز جمع الساعتين أو تقسيمهم طبقاً للخطة التعليمية للمواد الدراسية



- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية



- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة



ـ ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة

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ـ يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية



ـ تعلن المدرسة ضوابط التنظيم والإشراف



ـ يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم



- تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية



ـ يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم



- يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بالوزارة



ـ يتم بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة



ـ يشترط ألا تزيد نسبة غير العاملين عن 25%