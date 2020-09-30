التعليم تحدد ضوابط مجموعات التقوية.. وتؤكد: اختيارية بمقابل مادى مناسب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب فى المدارس، أثناء العام الدراسي 2020،2021، وهى كالأتى..
- تنظم مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية
ـ يحصل الطالب على مجموعات بمقابل مادي مناسب
ـ تهدف المجموعات إلى تحسين مستوى الطلاب الدراسي
- تكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع
ـ يجوز جمع الساعتين أو تقسيمهم طبقاً للخطة التعليمية للمواد الدراسية
- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية
- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة
ـ ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة
ـ يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية
ـ تعلن المدرسة ضوابط التنظيم والإشراف
بالنسبة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية:
ـ يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم
- تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية
ـ يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم
- يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بالوزارة
ـ يتم بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة
ـ يشترط ألا تزيد نسبة غير العاملين عن 25%
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