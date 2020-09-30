شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يؤكد صرف 3 مليون و820 ألف جنيه إعانات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين و رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة صرفت إعانات لإصابات ووفيات كورونا لعدد 468 عضو، بإجمالى مبالغ وصلت إلى 3 مليون و820 ألف جنيه.

وأوضح خلف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن صرف تلك الاعانات جاء نتيجة لرغبة أعضاء مجلس النقابة فى دعم كافة المعلمين فى تلك الأزمة.

كان إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمعلمين، قال فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن نقابة المعلمين مستمرة فى صرف إعانات كورونا، والتى كان قد قرر مجلس النقابة صرفها لدعم الأعضاء، وذلك لحالات الإصابة بالفيروس وحالات الوفاة حتى الأول من سبتمبر الجارى، موضحا أن قرار الصرف جاء بالتزامن مع زروة الجائحة فى مصر، ولكثرة أعداد الإصابة منذ مارس الماضى، وحتى نهاية أغسطس، إلا أنه منذ بداية سبتمبر انخفضت الحالات بشكل ملحوظ.

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وأوضح شاهين، أنه فى حال حدوث موجة ثانية لكورونا، وزيادة فى أعداد الإصابات أو الوفيات، فسيتم تفعيل القرار مُجددا، لافتا إلى أنه يتم الصرف للأعضاء الذين تم عزلهم بمستشفيات وزارة الصحة، بواقع 10 آلاف جنيه للأعضاء الذين مازالوا فى الخدمة، ممن تم حجزهم بالمستشفى لمدة أسبوعين، و5 آلاف جنيه لمن تم حجزه بالمستشفى لمدة أسبوع.

وأكد وكيل النقابة العامة للمعلمين، على استمرار استحقاق الأعضاء الذين أُصيبوا بالفيروس قبل الأول من سبتمبر الجارى، بالتقدم بأوراقهم إلى اللجان النقابية، والنقابات الفرعية بالمحافظات، التي تقوم بدورها بتسليمها للنقابة العامة، لصرف مستحقاتهم.