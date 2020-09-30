شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن تطوير مكاتب السجل التجارى لتسهيل حصول العملاء على الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية لتسهيل حصول العملاء على الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى.

قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان الجهاز انتهى من ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المألوف كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير مكاتب السجل وتم افتتاح اول مكتب سجل تجارى نموذجى بمنطقة رمسيس والذى يصل عدد المتعاملين فى المكتب من 300 إلى 400 فرد يوميا، وان معدل إنجاز الخدمة اصبح يتراوح بين 10 و20 دقيقة بعدما كان يستغرق عدده ايّام كما يتم ايضا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات فى اطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى.



كما يتم تزويد مكاتب السجل التجارى النموذجية بأجهزة حاسب إلى وماكينات تصوير تعمل لعدده أغراض وكذلك فاكس وتزويدها أيضا بمبردات للمياه بجانب تخصيص ساحة انتظار للمواطنين والحصول على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى والبنوك، وذلك فى إطار تسهيل الخدمات.





