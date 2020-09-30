شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن للأمريكيين: صوتوا بأى طريقة.. وترامب: التصويت عبر البريد عرضة للتزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالجزء الأخير من المناظرة الرئاسية بأمريكا على تشجيع الأمريكيين على التصويت بأى طريقة، قائلا "انزلوا وصوتوا، وستحدد أصواتكم نتيجة هذه الانتخابات.

وطالب بايدن: "صوتوا فى الانتخابات، صوتوا بأى طريقة مناسبة لكم سواء عن طريق البريد أو عن طريق الذهاب إلى لجان الاقتراع، سواء مبكرا أو يوم الانتخابات، المهم أن تصوتون".

وأشار بايدن إلى هجمات ترامب على التصويت عبر البريد، والتي ادعى الرئيس (بدون دليل) أنها ستكون عرضة لعمليات الاحتيال على نطاق واسع.

وأشار بايدن إلى أن ترامب نفسه صوّت عبر البريد فى السنوات الأخيرة.

بينما كرر ترامب أن التصويت عبر البريد على نطاق واسع في انتخابات هذا العام سيمثل "تزويرًا".

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وزعم الرئيس أن الأمريكيين قد لا يعرفون نتائج الانتخابات "لأشهر" ، على الرغم من أن مسؤولي الانتخابات من كلا الحزبين لم يرددوا هذا القلق.

وأجاب بايدن: "إنه خائف فقط من فرز الأصوات"، ورد ترامب أن هذا ليس حقيقى ودعا أنصاره لمراقبة الأداء فى لجان الاقتراع لأنه يخشى من وجود تزوير.

وقال بايدن إن الأمريكيين يصوتون عبر البريد منذ الحرب الأهلية ولم يثبت قط إنها تم تزويرها.

واختتمت المناظرة الرئاسية الأولى بسؤال كريس والاس كلا المرشحين عما إذا كانا سيلتزمان بالحث على الهدوء وتجنب إعلان النصر حتى يتم التحقق من نتائج الانتخابات بشكل مستقل.

وتجنب ترامب الالتزام بهذا، قائلاً، إنه قلق من عمليات الاحتيال على نطاق واسع، فيما التزم بايدن بالحث على الهدوء وتجنب إعلان فوز سابق لأوان ، مشددًا على ضرورة احتساب جميع الأصوات في السباق.