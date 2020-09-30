شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: دفعت 65 مليون دولار ضرائب.. وبايدن يرد: أنت أسوأ رئيس عرفته أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأل كريس والاس خلال مناظرة ترامب وبايدن المرشح الديمقراطى، الرئيس دونالد: "هل صحيح أنك دفعت 750 دولارًا من ضرائب الدخل الفيدرالية خلال هذين العامين"، وأجاب ترامب: "لقد دفعت ملايين الدولارات.. ودفعت 38 مليون دولار فى سنة، ودفعت 27 مليون دولار في سنة أخرى".

ويرد بايدن بالضغط مرارًا على ترامب للإفراج عن إقراراته الضريبية، وادعى الرئيس أنه سيفعل ذلك قريبًا، وهو ما كان يقوله منذ عام 2015، قال بايدن: "أنت أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق".

كما اتهم بايدن الرئيس دونالد ترامب بالفشل في مساعدة الشركات الأمريكية الصغيرة التي تعاني بسبب جائحة فيروس كورونا، قائلا: "البلاد تشهد تعافيًا اقتصاديًا على شكل حرف K من الوباء ، مما يعني أن أغنى الأمريكيين يستفيدون بينما يكافح الأمريكيون العاديون"

ودافع ترامب عن رده على الوباء، وقال في وقت ما بشكل دفاعي، "أنا من أعاد كرة القدم."، وكان الرئيس يشير على وجه التحديد إلى مؤتمر كرة القدم العشرة الكبار.

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انطلقت منذ قليل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى كليفلاند فى أول لقاء من ثلاثة سيجمع بين المرشحين للسباق الانتخابى لعام 2020.

ويستغرق كل مقطع حوالي 15 دقيقة، وسيكون أمام المرشحين دقيقتين للرد بعد أن يفتح الوسيط كل مقطع بسؤال، ويستخدم والاس بعد ذلك الوقت المتبقي في المقطع لتسهيل مزيد من المناقشة حول الموضوع، وفقًا للجنة.