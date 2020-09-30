شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن لـ"ترامب": اصمت يا رجل وتوقف عن الثرثرة ..وصحف: الفوضى تعم المناظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختلف المرشحان لرئاسة الولايات المتحدة بشكل حاد فى بداية مناظرتهما الأولى قبل 35 يوما من الانتخابات الأمريكية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن.

وقال بايدن لترامب عندما قاطعه فى الإجابة على سؤال حول قاضية المحكمة العليا إيمى كونى باريت ""هل تصمت يا رجل.. أنت تستمر في الثرثرة" ، رافضا أن ينكر أن الديمقراطيين سيملأون المحكمة العليا.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن النقاش تحول إلى فوضى في أول 20 دقيقة ، حيث تداخل حديث الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا عن نائب الرئيس السابق جو بايدن ومدير الجلسة كريس والاس من قناة فوكس نيوز.

وقاطع ترامب باستمرار كل إجابة بايدن تقريبًا بشأن المحكمة العليا وخطط الرعاية الصحية للمرشحين ، بالإضافة إلى دحض بايدن لكل ما يقوله ترامب.

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وقال صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مدير الجلسة كريس والاس بدا وكأنه يفقد السيطرة على المناظرة.

سرعان ما توقف ترامب وبايدن عن الالتزام بالإجابة وانتقلا من الرعاية الصحية إلى الإجهاض إلى فيروس كورونا حيث بدأ الوسيط كريس والاس يفقد السيطرة.

قال: "سيدي الرئيس ، أنا مدير هذه المناظرة وأود منكم السماح لي بطرح سؤالي"، وأجاب السيد ترامب في وقت لاحق: "أعتقد أنني فى مناظرة معك"، ساخرا من بايدن.