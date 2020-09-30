شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سألغى أوباما كير وأخفض سعر الدواء.. وبايدن: ستحرم الملايين من المساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه سيخفض أسعار الدواء، وهذا ما لم يفعله أى رئيس أمريكى أخر، حيث سيتم تخفيض الأدوية بنسب كبيرة تصل إلى 80%، وقال إن البرنامج غالى للغاية.

وتم طرح أول سؤال على المرشحين حول قاضية المحكمة العليا الأمريكية، إيمى كونى باريت، وسأله بشأن الرعاية الصحية ولماذا لم يضع خطة شاملة لاستبدال برنامج أوباما كير طوال الـ4 سنوات الماضية.

ورد جو بايدن، المرشح الديمقراطى أن الملايين يستفيدون من برنامج أوباما كير وما يفعله ترامب هو أنه يحرمهم منه ومن المساعدة، وليس لديه خطة حول الرعاية الصحية مثلما لا يوجد لديه أى خطة، مؤكدا " هذا الرجل لا يعرف عن ماذا يتكلم".

وعندما زعم ترامب أن بايدن يريد دفع البلاد نحو "الطب الاشتراكي" ، أكد الديمقراطي أنه ليس اشتراكيًا.

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ورد بايدن على هجمات ترامب الأوسع ضد الديمقراطيين بقوله: "أنا الحزب الديمقراطي الآن".

وأضاف أن إضافة إيمى كونى باريت إلى المحكمة العليا كانت طريقته في الوفاء بهذا الوعد.

كان بايدن حريصًا على التمييز بين معارضته للآثار السياسية المحتملة لتأكيد باريت ونظرته إليها كقانوني وشخص، قائلاً "إنها تبدو كشخص جيد جدًا".