شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: فزنا بالانتخابات فى 2016 ومن حقنا ترشيح قاضية المحكمة العليا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الجمهوريين فازوا بالانتخابات ولديهم مجلس الشيوخ ولديهم الكثير من الرموز البارعة فى كافة المجالات، مؤكدا أن القاضية إيمى كونى باريت ستكون رائعة لمنصب قاضية المحكمة العليا.

وأكد منسق المناظرة كريس والاس أن الأسئلة والقضايا التى ستناقشها المناظرة لم يتم إطلاع المرشحين لانتخابات الرئاسة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن عليها، مطالبا الجمهور بعدم الهتاف أو تأييد أو رفض ما يقوله المرشحان.

وطرح والاس أول سؤال على المرشحين حول قاضية المحكمة العليا الأمريكية، إيمى كونى باريت.

وأضاف الرئيس أنه بما أنه فاز بالانتخابات فلديه الحق فى ترشيح القاضية، أخذ أفراد عائلة ترامب ، بمن فيهم إيفانكا ترامب وجيل بايدن ، مقاعدهم في جناح سامسون.

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ثم صعد مدير الجلسة كريس والاس من قناة فوكس نيوز إلى المنصة لتحية الجمهور الصغير وشرح قواعد المناقشة.

وكانت أنطلقت منذ قليل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى كليفلاند فى أول لقاء من ثلاثة سيجمع بين المرشحين للسباق الانتخابى لعام 2020.