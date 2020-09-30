شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مناظرة ترامب وبايدن قبل 35 يوما على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى كليفلاند فى أول لقاء من ثلاثة سيجمع بين المرشحين للسباق الانتخابى لعام 2020.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن دونالد ترامب ربما يواجه التحدى الأكثر مباشرة فى رئاسته لتعامله مع جائحة فيروس كورونا، والاقتصاد.

والوسيط فى المناظرة التى لن يتصافح فيها المرشحان حفاظا على التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا، مدير قناة فوكس نيوز كريس والاس.

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وسيتكون الجمهور من 70 شخصا فقط، وسيخضع كل شخص يحضر الحدث في جامعة كيس ويسترن ريزيرف لاختبار كوفيد19 وسيتبع بروتوكولات السلامة الصحية الأخرى.

وتستمر المناظرة 90 دقيقة دون أي فواصل إعلانية.

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية أن مواضيع النقاش ستكون "سجلات ترامب وبايدن" و "المحكمة العليا" و "كوفيد 19" و "الاقتصاد" و "العرق والعنف في مدننا" و "نزاهة الانتخابات".

وستستغرق كل قضية حوالي 15 دقيقة ، وسيكون أمام المرشحين دقيقتين للرد بعد أن يفتح الوسيط كل مقطع بسؤال. سيستخدم والاس بعد ذلك الوقت المتبقي في المقطع لتسهيل مزيد من المناقشة حول الموضوع ، وفقًا للجنة.