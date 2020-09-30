شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، توزيع لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين، للأسبوع الثامن على التوالي، 16 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر"، بواقع 4 أطنان لكل محافظة.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان سابق، إن ما تم توزيعه من لحوم صكوك أضاحى حتى الآن، وصل إلى 854 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وشددت الوزارة على أن غرفة العمليات تواصل عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وهذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع .