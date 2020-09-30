شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تشكل لجنة لمتابعة صرف معاشات اكتوبر من بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل بنك ناصر الإجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيزة التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، لجنة لمتابعة صرف معاشات اكتوبر من منافذ البنك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل لتذليل أى عقبات تواجه اصحاب المعاشات وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان محمد عشماوى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد أكد، أنه سوف يتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقاً للشرائح المعلن عنها حيث سيتم الصرف للشريحة الأولى يومى الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من اكتوبر ولذلك للاقل من الف جنيه والصرف للشريحة الثانية الاكثر من الف جنيه وحتى الفين جنيه يومى الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر أما الشريحة الثالثة الاكثر من الفين جنيه إعتبارا من يومى الأربعاء و الأحد الموافق السابع و الحادى عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر هذا بالإضافة الى صرف النفقات يوم 10 من كل شهر.

وأكد عشماوى، أن البنك يتيح أكثرمن منفذ لصرف المعاشات والمرتبات بجانب الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة فى كافة انحاء الجمهورية حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك او من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرفى المصرى كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000منفذ من منافذ شركة فورى وذلك حرصا على سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع هذا بجانب خدمة صرف النفقة بالمحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة لسهولة و سرعة وصول الخدمة له.