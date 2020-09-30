شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعدل رسوم ترخيص الكتب الخارجية بإجمالى 10 الآف جنيه لكل 50 ألف طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، تعديل العمل بالقرار الوزارى رقم 174 لسنة 2019، بشأن تحديد النفقات التى يلتزم بها طالب الترخيص بطبع ونشر الكتاب المدرسى الخارجى المرتبة على الفحص أو إعادة الفحص للكتاب بالنسبة للمرحلة الثانوية فقط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التكلفة التى يلتزم بسدادها طالب الترخيص بطبع ونشر الكتاب الخارجى فى ضوء الحصر النهائى الواردة للإدارة العامة لنظم المعلومة بإجمالى الأعداد المطلوبة من ذات الكتاب على مستوى الجمهورية عن العام الدراسى السابق لسنة الترخيص.

وحددت الوزارة لكل خمسين ألف طالب مبلغ 10 آلاف جنيه عن كل مجموعة طلابية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهت الوزارة من إسناد قرابة 120 مليون نسخة للمطابع لطباعتها منذ الفترة الماضية.



وأكدت مصادر مسئولة، إن المطابع انتهت من طباعة قرابة 115 مليون نسخها وتسليمها إلى مخازن الوزارة، موضحة أنه قبل انتهاء العام الدراسى الجديد ستكون الكميات المطلوبة جميعها وصلت إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لافتة إلى أن نسبة ما تم صرفه للمدارس وصل إلى 80 مليون نسخة أى ما يعادل 90% من الكميات المطلوبة.



وأوضحت المصادر، أن توريد وتسليم المديريات للكتب الجديدة يتم بشكل متواصل لتصل جميع الكميات المطلوبة للمديريات والمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشددة على أن قرار عدم طباعة كتب طلاب الثانوى العام من الأول حتى الثالث وفر قرابة 30 مليون نسخة كتاب، مضيفة أن الطلاب سوف يعتمدون على التابلت باعتبار جميع الصفوف فى الثانوى لديها جهاز تابلت ومن ثم لن يكون الطالب فى حاجة فى كتاب ورقى.



وأكدت الوزارة، أنه من الصف الأول حتى الثالث الثانوى لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التليفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية"، وأن الوزارة تعمل على تنوع مصادر التعلم مضيفة أن هدفه هو اعتماد جودة المواد وتوفير العديد من البدائل للطلاب.

