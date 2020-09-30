شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن فوزه فى المناظرة الأولى قبل بدئها "أداء سيتذكره التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن بريد إلكترونى أرسل إلى أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب قبل المناظرة الرئاسية الأولى تعلن فيه حملته الانتخابية انتصارها في الأداء الذي "سيتذكره ​​ التاريخ".



الرسالة الإلكترونية

وتقول مذكرة الانتصار: "لقد انتهيت من مناظرة جو بايدن وأظهرت للتو للأمريكيين أننى سأقاتل دائما لأضع أمريكا أولا وأننى لن أتوقف قط عن فعل ذلك."

وأضافت الرسالة: "أعرف أن وسائل الإعلام الجديدة المزيفة ستنقل فقط الأكاذيب حول المناظرة".

ومع بقاء 35 يومًا فقط على موعد الانتخابات في 3 نوفمبر ، سيصعد دونالد ترامب وجو بايدن على المسرح الليلة لإجراء المناظرة الرئاسية الأولى في الحملة الانتخابية لعام 2020.

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وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن دونالد ترامب ربما يواجه التحدي الأكثر مباشرة في رئاسته لتعامله مع جائحة فيروس كورونا والاقتصاد.

وسيكون الوسيط فى المناظرة التى لن يتصافح فيها المرشحان حفاظا على التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا، مدير قناة فوكس نيوز كريس والاس.

وأوضحت الشبكة أن الجمهور سيتكون من 70 شخصا فقط، مما يعنى أنه سيكون محدودا بالمقارنة بالمناظرات السابقة، وسيخضع كل شخص يحضر الحدث في جامعة كيس ويسترن ريزيرف لاختبار كوفيد19 وسيتبع بروتوكولات السلامة الصحية الأخرى.

وتنطلق المناظرة فى الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة وستستمر 90 دقيقة دون أي فواصل.

وأوضحت الشبكة أن مواضيع النقاش ستكون "سجلات ترامب وبايدن" و"المحكمة العليا" و"كوفيد 19" و"الاقتصاد" و"العرق والعنف في مدننا" و"نزاهة الانتخابات"، بحسب لجنة المناظرات الرئاسية.