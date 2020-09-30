شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية بـ6 أحياء بالقاهرة الكبرى لكشف المتلاعبين فى عدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ خطتها للقضاء على سرقة التيار لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، خلال الأيام المقبلة من خلال حمالات تفتيش على عينات عشوائية، علاوة على البدء في المرور شهريا، وذلك بالتعاون مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وحول هذا الأمر، أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات المياه جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية، موكدا أنه سيتم البدء فى المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بدءًا من أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأيام المقبلة ستشهد حمالات تفتيش مكثفة بالقرى وعدد من الأحياء بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى أنه سيتم البدء بـ6 أحياء بالقاهرة، هم فيصل والهرم وأرض اللواء وإمبابة وحلوان وحدائق الأهرام وشبرا الخيمة.

وكشف المصدر أنه تم استحداث كارت جديد بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، للكشف عن التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات والعقوبات الجديدة التى قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل لـ200 ألف جنيه.

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وأوضح المصدر، أن الكارت الجديد يتم وضعه في العداد لاكتشاف السرقات خاصة تقسيم الاحمال بمعنى اكتشاف الاحمال الموجودة خارج العداد، موضحا أن وظيفة هذا الكارت عند وضعه فى العداد يقوم بإعطاء امر مباشر لفصل التيار عن العداد وفى حالة عدم الفصل يتم اكتشاف السرقة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"السابع"، أنه من المستهدف مراقبة معدلات الشحن لدى مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب في العداد، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد والقيام بعمل وصلات قانونية تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر أن بعض شركات توزيع الكهرباء اكتشفت زيادة نسب الفقد "سرقة التيار" فى الشبكة الكهربائية فى بعض المناطق، موضحاً أنه تبين أن هناك بعض الأحياء التى يزيد فيها أعداد العدادات مسبوقة الدفع ارتفعت فيها نسب ومعدلات سرقة التيار.

الجدير بالذكر أن هناك حاليا 9 ملايين 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

