شكرا لقرائتكم خبر عن التصممات النهائية لأبراج النيل الجارى تنفيذها بكورنيش ماسبيرو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على التصميمات المقرر تنفيذها بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، لأبراج النيل الجارى تنفيذها الآن، حيث بدأت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع محافظة القاهرة، أعمال إنشاء 3 أبراج جديدة بمنطقة مثلث ماسبيرو بكورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط القاهرة، وذلك ضمن خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو واستعادة الواجهة الحضارية للعاصمة، وتطوير المناطق العشوائية.





ويظهر في التصميم للأبراج الثلاثة اتصالها من الأعلى وظهورها على شكل مثلث من الأعلى، بالإضافة إلى اتصالها من الأسفل بطول 3 أدوار، بنظام بوديوم، وترتفع الأبراج عن سطح الأرض 26 طابقا، بالإضافة إلى 3 أدوار تحت الأرض "جراج وخدمات.

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وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.



