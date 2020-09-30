شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا طلبت حملتا ترامب وبايدن قبل المناظرة؟.. استراحة وعدم ذكر وفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لجنة المناظرات غير الحزبية يوم الثلاثاء، إنها لم تكن على علم بالمطالب والمزاعم المفترضة من كلتا الحملتين الرئاسيتين قبل انطلاق أولى المناظرات الرئاسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن، وقالت حملة ترامب، إن بايدن لم يكن راغبًا في فحص سماعة أذنه قبل الحدث وأراد أن يأخذ فترات راحة كل 30 دقيقة. ورد المتحدث باسم حملة بايدن، كيت بيدنجفيلد، أن فريق ترامب طلب من الوسيط عدم ذكر وفاة أكثر من 200 ألف شخص بسبب فيروس كورونا الجديد.

وضحك فرانك فاهرينكوف، رئيس اللجنة غير الحزبية، عندما سُئل عن الأمرين. "يجب أن يتحدثوا مع بعضهم البعض. لم تسمع اللجنة بأي من هذه المطالب"، وأضاف: "هذا مذهل، أليس كذلك؟ لا يمكنك اختلاقها".

وقال فاهرينكوف، إنه كان في طريقه إلى مركز المناظرة، حيث من المفترض أن يخوض المرشحان أولى مناظراتهما بعد ظهر اليوم. وقال أيضًا إن لجنة المناظرات لم تكن على علم بعد بمن سيحضره ترامب للمناقشة كضيوف.

ووصفت حملة بايدن اتهامات ترامب بأنها "إلهاء"، وقالت حملة ترامب إن ادعاء فريق بايدن بشأن عدم رغبة ترامب في ذكر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا هو "كذب".

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وتنطلق خلال ساعات أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى كليفلاند فى أول لقاء من ثلاثة سيجمع بين المرشحين للسباق الانتخابى لعام 2020، فى انتخابات يهيمن عليها الكثير من القضايا أبرزها ربما وباء كورونا.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن دونالد ترامب ربما يواجه التحدي الأكثر مباشرة في رئاسته لتعامله مع جائحة فيروس كورونا، والاقتصاد.

وسيكون الوسيط فى المناظرة التى لن يتصافح فيها المرشحان حفاظا على التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا، مدير قناة فوكس نيوز كريس والاس.

وأوضحت الشبكة، أن الجمهور سيتكون من 70 شخصا فقط، مما يعنى أنه سيكون محدودا بالمقارنة بالمناظرات السابقة، وسيخضع كل شخص يحضر الحدث في جامعة كيس ويسترن ريزيرف لاختبار كوفيد19 وسيتبع بروتوكولات السلامة الصحية الأخرى.