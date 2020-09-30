شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يطالب بـ "وقف فورى للمعارك" في ناجورنو كاراباخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس الأمن بـ "وقف فوري للمعارك" في ناغورنو كاراباخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تبادلت أرمينيا واذربيجان الاتهامات اليوم الثلاثاء بقصف أراضي كل منهما بشكل مباشر، ورفضتا ضغوطا لعقد محادثات سلام بينما هدد الصراع بين البلدين على إقليم ناجورنو قرة باغ بالاتساع إلى حرب شاملة.

وذكرت كل من الدولتين تعرض أراضيها لقصف من أراضي الدولة الأخرى عبر الحدود بينهما إلى الغرب بمسافة من إقليم ناجورنو قرة باغ المنشق الذي اندلع بسببه قتال عنيف بين قوات أذربيجان وقوات منحدرة من أصل أرمني يوم الأحد.

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وتمثل الاشتباكات مزيدا من تصعيد الصراع رغم نداءات عاجلة من روسيا والولايات المتحدة وغيرهما لوقف القتال.

وأثارت الاشتباكات مجددا القلق حيال استقرار منطقة جنوب القوقاز التي تمر بها خطوط أنابيب تحمل النفط والغاز للأسواق العالمية، واستبعد إلهام علييف رئيس أذربيجان تماما في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي أي إمكانية لإجراء محادثات، وقال نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا لنفس القناة التلفزيونية إن من غير الممكن إجراء محادثات مع استمرار القتال.