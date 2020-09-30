شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تكشف تفاصيل إجراء فحوص مجانية على أصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة رضوى إمام المشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية الصحية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، تفاصيل إجراء فحصوات بالمجان على مرضى القلب، مشيرة إلى أن التأمين الصحى الشامل خلال بداية التسجيل كان يتم دعوة المواطنين للتسجيل وفتح الملف العائلى.

وأضاف المشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية الصحية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم فحص طبى للمستفيدين لعمل سجل طبى إلكترونى كى يبدأون التعاون مع التأمين الصحى، لافتة إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة يجرى عمل فحص طبى نصف سنوي للاطمئنان عليهم.

ولفتت المشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية الصحية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن أمراض الضغط والسكر هي من أكثر الأمراض التي تسبب أمراض القلب المزمنة، موضحة أنه يجرى عمل فحص طبى مجانى، ومتابعة شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة ويصرفون علاجا شهريا ويجرون صورة دم كاملة وصورة للدهون كاملة وقياس مستوى الضغط والسكر وإيكو للاطمئنان على صحتهم.

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وفى سياق أخر، كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال البيان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.