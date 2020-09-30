شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل 13866 مشروعا صغيرا للشباب بتكلفة 726,6 مليون جنيه بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمحافظة من خلال برنامج "مشروعك"، بلغ عددها 4315 مشروعا، وفرت 8424 فرصة عمل، بتمويل قدره 234.6 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتوفير أكبر عدد من فرص العمل لشباب الخريجين ودعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الإنتاجي لها.

أضاف الزملوط أنه بالنسبة للمشروعات التي تم تمويلها من قبل جهاز تنمية المشروعات، فقد بلغ عددها 9551 مشروعا، بتمويل قيمته 483 مليون جنيه، عمل بها 17780 شخصا من شباب الخريجين والعمال.

وأكد الزملوط، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وفي سياق متصل أعلن المحافظ عن توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد ووزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، لتمويل مشروعات الري الحديث والطاقة الشمسية لتحويل نظام الري لمساحة 180 ألف فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث، كما تم توقيع بروتوكول تعاون للقضاء على العشوائيات بالمحافظة بقيمة 170 مليون جنيه خلال العام الجاري .