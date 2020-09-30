شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الإجراءات الوقائية للحماية من السعار وتحدد طريقة التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة مرض السعار أو ما يسمى مرض داء الكلب، مؤكدة أنه أحد الأمراض الخطيرة، وهو مرض فيروسي يصيب الحيوانات الثديية مثل الكلاب والقطط والحصان والحمار وغيرها.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يمكن الوقاية من مرض السعار بالتأكيد بنسبة 100% عن طريق اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة وفي الوقت المناسب، فبعد التعرض للعقر يجب الغسيل الجيد للجرح، وفي أسرع وقت ممكن بالماء الجارى والصابون بفترة كافية لا تقل عن 15 دقيقة.

وتابعت وزارة الصحة ، هذا الإجراء يقي من دخول الوباء للجهاز العصبي بنسبة تصل لـ 90%، وعقب ذلك التوجه إلى أحد مراكز المعقورين أو أقرب مستشفى بهدف العناية للجرح وأخذ الطعم الواقي من السعار، محذرًا من خياطة الجرح الناتج عن عض الحيوان.

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وأوضحت الوزارة أن جرعات التطعيم 5 جرعات فقط، يأخذها المريض خلال فترة شهر، الجرعة الأولى يوم العقر، والثانية اليوم الثالث للعقر، وبعد ذلك الخليج 365، ثم اليوم الـ14، والأخير يوم 28 للعقر، ولا يوجد أي موانع للتطعيم على الإطلاق كونه أمن تماما للأطفال والحوامل.

وكشفت الوزارة، أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة عند الأطفال باللعب في الشارع بالقرب من الحيوانات الضالة ومحاولة استفزازها، فيجب تطعيم الحيوانات الأليفة في المنزل عن طريق الطبيب البيطري واستشارة الطبيب في حالة ظهور أي تغير في السلوك أو صحة الحيوان.