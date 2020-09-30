شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الموسم الجديد للصالون الثقافى بـ"الأعلى للشئون الإسلامية" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق أول صالون ثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء"، يوم السبت 3 أكتوبر المقبل، حيث تقام فعالياته بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقالت الوزارة، إن الصالون يأتى إدراكًا من وزارة الأوقاف لأهمية الولاء والانتماء للوطن، وبيان أن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو ادعاءات، إنما هو سلوك وعطاء للوطن واستعداد للتضحية في سبيله.

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وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن أن وزارة الأوقاف ستطلق خلال الأسبوع المقبل منتدى الحوار الثقافي بأكاديمية الأوقاف لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليكون جسر حوار بنّاء بين الأئمة والمثقفين وكبار الإعلاميين والكُتّاب في مختلف المجالات الثقافية .

وأوضحت الأوقاف، أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سينظم خلال شهر أكتوبر المقبل، صالون الأوقاف الثقافي لمناقشة أهم القضايا العصرية على الساحة الفكرية والوطنية ، إيمانا من الوزارة بأهمية الحوار الجاد البنّاء في مختلف القضايا ، وإيمانًا منها بالرأي والرأي الآخر وبحق التنوع والاختلاف ، وسعيًا لاتساع وثراء الأفق الثقافي وتنوعه لدى الأئمة والواعظات ، والإسهام في إحداث حالة حراك فكري وثقافي واسعة ومتنوعة تتسع لكل الآراء ، وتكون قادرة على التواصل الحواري الهادف ، بعيدا عن كل ألوان العصبية والتشنج ، وتعمل على إرساء قيم الحوار ومتطلباته وأخلاقه ومبادئه ، في تناول شجاع لكثير من القضايا المطروحة والمثارة على الساحة الفكرية والعصرية. كما نعمل من خلال هذه الفعاليات على صقل مواهب الأئمة والواعظات في مجالات الثقافة والإعلام وتقديم المتميزين منهم للمشاركة في هذه الفعاليات مع قادة الرأي والفكر وكبار المثقفين والكُتّاب لإكساب المتميزين من الأئمة والواعظات الخبرات والمهارات اللازمة والمطلوبة في هذا المجال .