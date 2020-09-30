شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق اعمل تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية بموقع التنسيق الالكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الاربعاء أعمال تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية إذ قررت وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية، لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من اليوم الأربعاء 30 سبتمبر و حتى يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل.

و أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، وهي على النحو التالى:‏1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وهى مؤهل دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها مؤهلات دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

3 -دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز 60%.

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4 -دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75 % فأكثر.

5 -الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.