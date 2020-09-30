شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الحساسية بفاكسيرا يؤكد توافر لقاحات الأنفلونزا بعدة صيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن لقاح الأنفلونزا متوفر في مركز المصل واللقاح وفروعه، موضحاً أن اللقاحات الخاصة بالأنفلونزا الموسمية متوفرة بعدة صيدليات هذا العام.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، على فضائية "CBC"، أن الفئات الأكثر حرصا للحصول على اللقاح هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية الصدر ومرضى السكر والتليف الرئوي والقلب ومرضى ضعف المناعة والحوامل والأطفال، أما الفئات الممنوعة من الحصول على اللقاح الأطفال الأقل من 6 أشهر، ومرضى حساسية البيض ومن حصل عليه وتسبب في حساسية ومتلازمة الشلل الرباعى ويؤجل لو الشخص يعانى من سخونية.

وأشار إلى أنه كان يتم طرح مصل ثلاثى مكون من ثلاث سلالات، ولكن منظمة الصحة العالمية أوصت بسلالة رابعة تضاف لقاح رابع، موضحاً أن المصل الرباعى يستخدم لعمر ـكثر من 3 سنوات، أما الثلاثى لأكثر من 6 شهور.

وأوضح أن هناك فارقا بين الأنفلونزا والبرد في الأعراض، فإن من يصاب بالأنفلونزا لا يستطيع التحرك لأنه مرض سريرى، مردفاً: "فيه ناس تقولك أنا أخدت المصل وجالى برد، فالبرد يختلف عن الأنفلونزا".