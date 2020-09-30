اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن عدة مناطق.

وأضافت الشركة، في بيان، أن قطع الخدمة عن مناطق (حي بولاق الدكرور - أرض اللواء) لمدة 8 ساعات وذالك اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء الموافق 30-9-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1-10-2020

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.