١٢ بندًا مُلزمًا لوسائل الإعلام في تغطية انتخابات مجلس النواب.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في ٢٠١٤، الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وسائل الإعلام في تغطيتها لانتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة ٣٢ من القانون على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعي الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

وأوضحت أنه في هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتي:

1) عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.

2) مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.

3) استعمال عناوين معبرة عن المتن.

4) عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

Advertisements

5) عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

6) عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه في الاستفتاء.

7) عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الإنتخاب.

8) الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.

9) عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

10) عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

11) عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.