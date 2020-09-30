الهجرة: تنفيذ 21600 زيارة ضمن حملة "طرق الأبواب" بـ19 قرية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

نفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة طرق الأبواب في عدد من قرى المحافظة، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به، ويأتي تنفيذ الحملة بالتزامن مع إطلاق المبادرة في محطتها الرابعة بمحافظة المنيا.

وأوضحت وزارة الهجرة في بيان لها، الثلاثاء، أنه بلغ إجمالي عدد الزيارات في اليوم الأول لحملة "طرق الأبواب" 21600 زيارة، في 19 قرية بجميع مراكز المحافظة وهي (شارونه، زاوية الجدامى، أولاد الشيخ، بنى وركان، الشيخ مسعود، كفر المغربى، السلام والصحة، البهنسا، إدقاق المسك، الهمة، دلقام، الوفاء طرفا، الامل، شيبة، تندة، الشيخ عبادة، دلجا، زعبره).

واستهدفت الحملة في أول أيامها الوصول لـ 32800 مواطن وثيق الصلة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، بواقع 25400 سيدة، 2400 رجل، 5000 طفل.

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من جانبها وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لأعضاء المجلس بمحافظة المنيا، على جهدهم خلال فعاليات حملة "طرق الأبواب" التي نظمها المجلس لتوعية أهالي المحافظة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن مبادرة "مراكب النجاة" هدفها الأساسي حماية المواطن والشاب المصري من خطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها لها رسائل عديدة بأن الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية والحفاظ على حياته وكرامته هدف تعمل عليه الحكومة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، علي مواصلة المجلس دعمه الكامل لهذه المبادرة الهامة التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم، معربة عن سعادتها بالتعاون المثمر مع السفيرة نبيله مكرم وزيره الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة " وتوعية السيدات برسائل المبادرة من خلال حملات طرق الابواب التي تتم في المحافظات المختلفة والتي ترتفع فيها نسبه الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت مايا مرسي أن مشاركة المجلس فى المبادرة تأتى إيماناً منه بالدور الهام الذى تلعبه الأمهات والأخوات والجدات فى إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل فى إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل و القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وتبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصى وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التى يروجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة و تحقيق الثراء السريع فى الدول الأخرى.