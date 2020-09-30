إصابة شاب صدمه قطار في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبب - محمد شعبان: أصيب شاب صدمه قطار بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، مساء الثلاثاء. تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بإصابة شخص بجوار شريط السكة الحديد. وكشفت التحريات الأولية عن إصابة شاب صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني وحالته خطرة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

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