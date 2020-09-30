مستند.. أسماء المستشارين ورؤساء المحاكم المنتدبين للعمل بقطاعات "العدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرارًا رقم 6721 لسنة 2020 بندب وتجديد ندب المستشارين للعمل داخل الوزارة خلال العام القضائي الجديد. وحسب القرار - حصل الخليج 365 على نسخة منه - فإن بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يتم ندب وتجديد ندب المستشارين والرؤساء بالمحاكم للعمل بإدارات الوزارة لمدة عام قضائي تنتهي في 30 سبتمبر 2021.

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