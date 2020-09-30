مصر | نشرة حوادث الخليج 365: التحقيقات تكشف تفاصيل شروع شاب في قتل خطيبته بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: التحقيقات تكشف تفاصيل شروع شاب في قتل خطيبته بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

لرغبتها في الانفصال عنه.. التحقيقات تكشف تفاصيل شروع شاب في قتل خطيبته بالشيخ زايد

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل الشروع في قتل فتاة على يد خطيبها بمنطقة الشيخ زايد، أنها كانت تريد الإنفصال عنه لكثرة المشاكل بينهما واستمعت جهات التحقيق، لأقوال الفتاة، وأوضحت أنها بعد خطبتها مش شاب يعمل بأحد المحال التجارية بمنطقة الشيخ زايد، بدأت تنشب مشاكل كثره، ونتيجة لذلك قبل موعد الزفاف قررت الإنفصال عنه، وعندما طلب تكرارا تحديد موعد الزفاف كانت ترفض.

للمزيد اضغط هنا



مرشحة تقيم دعوى قضائية لتحديد "كوتة المرأة" بانتخابات مجلس النواب

أقامت أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ ـ ما وصفته بالقرار السلبي ـ بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في ١٤٢ دائرة من إجمالي عدد ١٤٣ دائرة بجمهورية مصر العربية.

للمزيد اضغط هنا



النائب العام يأمر بحبس متهم بهتك عرض صبي في القاهرة الجديدة

أمرت النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس متهم هتك عرض صبي لم يجاوز خمس سنوات ميلادية بـ(القاهرة الجديدة) أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

للمزيد اضغط هنا

Advertisements

حقيقة فرض الداخلية رسوم ضريبية على الدراجات الهوائية

نفى مصدر أمنى ما تداولته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله قيام قوات الشرطة بمحافظة أسيوط بفرض رسوم ضريبية على الدراجات الهوائية.

للمزيد اضغط هنا

القضاء الإدارى يؤجل ٧٨ دعوى بانتخابات النواب للغد.. وآخرين إلى ١ أكتوبر

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عددًا من القرارت المتنوعة في دعاوى انتخابات مجلس النواب، وجميع القرارت شملت تأجيل ولم يصدر أي أحكام حتى الآن.

للمزيد اضغط هنا

