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شكرا لقرائتكم خبر عن «مدارس آمنة من العنف».. مبادرة في المنتزه بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت إدارة البحوث والتطوير بحي المنتزه، تحت رعاية المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحي، برنامجا تدريبيًا تحت شعار «مبادرة مدارس آمنة من العنف»، في الفترة من ٢٠٢٠/٩/٢٩ حتى ١٠/١ بقاعة الاجتماعات بالحي.
وبحسب بيان، الثلاثاء، شارك في البرنامج مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمدارس ادارة المنتزة التعليمية، وذلك بهدف مدهم بالأساليب العلمية اللازمة للحد من ظاهرة العنف بالمدارس، واكتساب الطلاب المهارات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة.
وتولى إعداد وتنفيذ المبادرة دكتور الصحة النفسية بالادارة وإفتتح المبادرة جمال جابر سكرتير عام الحى متمنيا التوفيق للجميع.
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