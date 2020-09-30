شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 10 آلاف زي أزهري و5 آلاف عمامة لأئمة «الأوقاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 10 آلاف زي أزهري لأئمة الأوقاف و5 آلاف عمامة خلال شهر أكتوبر المقبل 2020، وسيتم توزيع الزي على جميع الأئمة كاملًا قبل نهاية العام المالي الحالي.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، وسيتم التوزيع بمقر المديريات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، وعلى السادة مديري المديريات تنظيم ذلك وتحت مسئوليتهم، لافتة أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء الأئمة ومديرياتها على الموقع تباعًا.

ونشر الموقع الإلكتروني للوزارة مواعيد استلام المجموعة الأولى من الجيزة والشرقية والغربية والقليوبية من الأربعاء 30 سبتمبر الجاري حتى الاثنين 5 أكتوبر المقبل.