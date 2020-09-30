شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تنظم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان آخر مستجدات لقاح كورونا الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ينظم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، للإعلان عن آخر مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19). ويعلن المؤتمر الصحفي آخر مستجدات تطوير لقاح كوفيد-19 عالمياً، وتجارب اللقاح إقليمياً والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس. ويشارك في المؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. أراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية، ود. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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