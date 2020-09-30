شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال تطوير كورنيش النيل في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء وجدي مسلم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أعمال تطوير الكورنيش ناحية منطقة معبد كوم امبو السياحية. ويجري تطوير المنطقة ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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