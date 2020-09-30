شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأزمات والطوارئ بـ«مياه مطروح» يستعد لمواجهة نوات الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام فريق الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب بمطروح، الثلاثاء، بالاصطفاف بكافة المعدات والسيارات لقياس مدي جاهزيتها لمجابهة نوات الامطار بموسم الشتاء القادم. وتم مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش والسيارات المدمجة الطلمبات المتنقلة. وتابع الدكتور مهندس ابراهيم خالد عملية الاصطفاف ومدي جاهزية المعدات واصدر سيادته تعليمات بالانتشار بالمناطق الساخنة لقياس مدي سرعة التحرك والجاهزية لأي طوارئ أو تقلبات مناخية طارئة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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