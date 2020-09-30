وكيل «تعليم المنوفية» يشهد فعاليات مسابقة المخترع الصغير «أون لاين»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد أحمد سويد، مدير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، فعاليات مسابقة المخترع الصغير للمراحل التعليمية الثلاثة (إبتدائي- إعدادي- ثانوي) والتي تعقد فعالياتها على مستوى الجمهورية بنظام أون لاين لدواعي فيروس كورونا المستجد. يمثل محافظة المنوفية في فعاليات المسابقة ثلاث طلاب هم مروان نبيل محمود عبدالغفار- مشروع space ropot إدارة شبين الكوم- مدرسة المتميزة المتكاملة الابتدائية للغات، وإسلام محمود عبدالمنعم الرفاعي- مشروع power shoes إدارة سرس الليان- مدرسة الشهيد هشام قنديل الإعدادية، وعبدالرحمن السيد عبدالفضيل- مشروع الضوء والسيال العصبي وتوليد الكهرباء- إدارة أشمون- مدرسة الشهيد خليف الثانوية. وأكد مدير تعليم المنوفية حرصه على رعاية وتنمية قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم وتقديم كل الدعم لهم واستغلال هذه المواهب في إثراء روح المنافسة بين الطلاب لصالح العملية التعليمية ورفع مكانة التعليم بمحافظة المنوفية بين المحافظات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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