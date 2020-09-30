شكرا لقرائتكم خبر عن نافورات وممشى ومطاعم عالمية بشاطئ «4» في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة اخر مستجدات الأعمال الإنشائية التي تتم بكورنيش الشاطئ العام رقم «٤» بالغردقة.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع ضرورة تركيب الاحجار البازلت بشارع الكورنيش بدل من الانترلوك لقدرته على تحمل عبور السيارات عليه بدون إتلافه وأيضا لتقليل سرعة مرور السيارات والسماح للمواطنين بالمشي على الكورنيش والاستمتاع بالبحر؛ مشدداً على أن الأولوية للمشاة وليس للسيارات بطريق الكورنيش العام.

وأوضح «حنفي» ان أعمال تطوير الشاطئ العام تتم على مرحلتين بمساحة إجمالية بلغت ٥٠ ألف متر مربع، وتشمل المرحلة الأولي انشاء ممشي الكورنيش بدءً من فندق بيروت حتي فندق ميريت بطول ٧٠٠ متر وبعرض ٨ متر ومقاعد ومظلات وعدد ٤ نافورة تنتهي خلال ثلاثة أشهر، والمرحلة الثانية تتضمن أعمال تطوير الجزء الشاطيئ والتي تشمل نافورة راقصة واكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار، بالإضافة إلى منطقة إنتظار، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية ليكون من أفضل وأجمل الشواطيء.

حضر الاجتماع العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة والمهندس حسني منصور وكيل اول وزارة ورئيس جهاز تعمير البحر الاحمر والمهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر والمهندس محمود يونس رئيس فرع المقاولون العرب بالبحر الأحمر؛ بالاضافة إلى عدد من الجهات الإدارية والتنفيذية بالمحافظة.