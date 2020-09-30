شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ لـ«المصري اليوم»: رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من رافد دسوق في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال زيارته للمحافظة صباح الثلاثاء بسرعة الانتهاء من رافد الطريق الدولي «دسوق- كفرالشيخ» المتوقف عن العمل منذ عام 2008.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن رئيس الوزراء وجه وزير النقل بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الرافد وإنهاء الأعمال به خلال 6 أشه، كما وجه وزيرة الصحة بدفع العمل بمستشفي الطواريء ومركز الأورام.

وقرر رئيس الوزراء تخصيص عدة قطع من أراضي المحافظه لبناء وحدات إسكان إجتماعي عليها للقضاء على مشكلة الإسكان الإجتماعي المتفاقمة بالمحافظة لعدم وجود أراضي للبناء عليها، ودعم المستشفيات بالمحافظه خاصة مستشفي بيلا والرياض ودسوق العام.

وأضاف المحافظ أن زيارة رئيس الوزراء ومعه مجموعة من الوزراء جاءت بالخير على المحافظة من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف عن المواطنين وتوفير سبل الحياه الكريمة لهم.