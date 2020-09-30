شكرا لقرائتكم خبر عن تسكين عمارتين بحي الضواحي لحالات الإزالات القادمة من المنطقة الثامنة بحي المناخ ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، الثلاثاء، إجراءات تسكين عمارتين سكنيتين بمنطقة الامل لحالات الازالات القادمة من المنطقة الثامنة بحي المناخ، والصادر لها قرار إزالة حتى سطح الأرض بمعرفة لجنه هندسية لخطورتها على السكان.

وأوضح رئيس الحى إنّه جارى الآن الانتهاء من تسكين حالات الإزالة بالعمارتين رقمي 10 و11 بمنطقة الأمل الجديد بالضواحي.

وأضاف رئيس الحى أنَّ عدد العمارات التي صدر لها قرارات إزالة حتى الآن بمعرفه اللجنة الهندسية التي تمَّ تشكيلها برئاسة الدكتور محمد الغندور عميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد هي أربع عمارات أرقام 45 و46 و47 و48 بالمنطقة الثامنة بحي المناخ، وسيتم تسكينهم تباعًا خلال الأيام المقبلة حرصًا على حياة وسلامة المواطنين.

وكانت عملية تسكين العمارتين قد بدأت اليوم، وقامت الأجهزة التنفيذية بالحي تحت إشراف مجدى عزت سكرتير عام الحى ومحمد الكومي المشرف العام على الإسكان وأيمن العجرودى مدير إدارة الحجز الإداري وإدارات الحي المختلفة بتسكين حالات الازالات بواقع 32 وحده سكنيه موزعه على العمارتين المشار إليهما.